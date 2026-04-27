Хирурги удалили 15-сантиметровую опухоль и спасли желудок пациентки

Хирурги Новосибирского областного онкологического диспансера провели сложнейшую операцию пациентке из Карасукского района. Женщина обратилась к местным врачам с болями в верхней части живота. УЗИ показало объёмное образование, и пациентку в срочном порядке направили в областной центр.

В онкодиспансере диагноз подтвердился и оказался серьёзнее, чем предполагалось. У пациентки выявили стромальную опухоль желудка (GIST) диаметром 15 сантиметров. Новообразование имело кистозно-солидную структуру и представляло реальную угрозу для жизни.

Заведующий абдоминальным отделением онкодиспансера пояснил, что основной сложностью были не столько размеры опухоли, сколько необходимость сохранить желудок как жизненно важный орган. Хирурги поставили перед собой цель удалить новообразование полностью, но при этом не лишать пациентку нормального пищеварения.

Врачам удалось выполнить задуманное. Они провели резекцию строго в пределах здоровых тканей, с ювелирной точностью иссекая опухоль. Гигантское новообразование удалили целиком, после чего желудок ушили. В результате орган сохранил свою естественную проходимость и все функции.

Как отметили в региональном Минздраве, пациентка чувствует себя удовлетворительно, её жизнь вне опасности.