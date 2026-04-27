В России утвержден новый перечень стратегически важных лекарств

Правительство РФ утвердило новый перечень стратегически значимых лекарственных средств. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В обновленный список, по его словам, вошли важнейшие препараты, которые применяются в первую очередь для помощи тем, кто борется с различными тяжелыми недугами. Сюда входит онкология, сердечно-сосудистые и неврологические болезни. Кроме того, перечень пополнили препараты, созданные для того, чтобы "защитить граждан от опасных инфекций и сохранить здоровье", отметил глава кабмина.

Всего перечень включает в себя 206 наименований - полный цикл производства всех этих препаратов обеспечен на территории страны.

Как уточнили в пресс-службе кабмина, в данном списке:

все лекарственные препараты из списка жизненно-важных,

вакцины, входящие в национальный календарь профилактических прививок,

вакцины из календаря прививок по эпидемическим показаниям,

препараты крови и кровезаменители,

инфузионные растворы,

наркотические анальгетики,

препараты для лечения особо опасных инфекций (вирусные лихорадки, гельминтозы, дифтерия, лепра, малярия и другое),

лекарства против социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

В последний пункт входят туберкулез, ВИЧ-инфекция, гепатит B и C, инфекции, передающиеся половым путем, сахарный диабет, онкология, болезни из-за повышенного давления, психические расстройства и ряд других.

Мишустин напомнил задачу от главы государства - наращивать производство эффективных отечественных лекарств. Чтобы повысить выпуск качественных и безопасных медикаментов и обеспечивать ими людей, в стране реализуется Стратегия развития фармацевтической промышленности. Перечень стратегически важных лекарств, уточнил он, обновили как раз для ее исполнения.

Важно, что организация производства таких лекарств будет осуществляться с господдержкой. Кроме того, вошедшие в перечень лекарства будут иметь приоритет при госзакупках. Мишустин рассчитывает, что доля собственных разработок будет и дальше повышаться, а возможности отечественной фармацевтической отрасли - расширяться, чтобы исключить сбои поставок медикаментов в больницы, укрепить технологический суверенитет РФ.