Доктора спасли пациентку, у которой обнаружили сразу два вида рака

В Кузбасском клиническом онкодиспансере имени М. С. Раппопорта (Кемерово) 62-летней пациентке одновременно удалили две злокачественные опухоли на начальной стадии.

Как сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов, новообразования в кишечнике и матке выявили благодаря анализу кала на скрытую кровь и последующей колоноскопии с МРТ. Хирурги из абдоминального отделения и онкогинекологии провели шестичасовую операцию лапароскопическим методом. Обе опухоли первой стадии удалось полностью устранить.

Пациентка уже выписана домой, дополнительная терапия ей не требуется. В будущем женщине предстоит убрать временную кишечную стому.

