Врачи спасли зрение недоношенному младенцу с Камчатки

Хабаровские офтальмохирурги провели операции и сохранили зрение трехмесячному малышу, которого доставили с Камчатки. Об этом "РГ" рассказали в региональном филиале МНТК "Микрохирургия глаза" имени С.Н. Федорова.

По словам врачей, мальчик родился недоношенным с весом 720 граммов. Таким детям при выявлении ретинопатии недоношенных проводят операции для предотвращения отслойки сетчатки. Первое вмешательство было в Петропавловске-Камчатском, где ребенку выполнили криокоагуляцию ("примораживание") сетчатки. Но потребовалось дополнительное лечение.

В Хабаровском филиале МНТК "Микрохирургия глаза" ведущие офтальмохирурги провели малышу лазерную коагуляцию сетчатки на одном глазу. А на втором - высокотехнологичную эндовитреальную операцию через микроскопический доступ, чтобы убрать спайки между стекловидным телом и сетчаткой. Дополнительно сетчатку обработали лазером.