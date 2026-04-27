В Приморье медики спасли зрение мужчине после травмы глаза

Во Владивостоке в Краевую клиническую больницу № 2 за медицинской помощью обратился мужчина, который повредил глаз во время работы со шлифовальной щеткой. Металлическая щетинка проникла в глаз и остановилась на расстоянии нескольких миллиметров от важных структур зрительного органа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

При осмотре врачом-офтальмологом выяснилось, что пациенту повезло, так как щетинка застряла в сравнительно безопасной зоне, что позволило избежать серьезных осложнений.

Медики оперативно провели операцию, в ходе которой удалили инородное тело и ушили поврежденную ткань. После хирургического вмешательства пациенту назначили курс лечения, направленный на предотвращение воспаления, которое могло бы привести к потере зрения.

На данный момент состояние мужчины улучшается, и осложнений не наблюдается.

Медики напоминают, что при работе с инструментами необходимо в обязательном порядке защищать глаза, чтобы избежать серьезных травм.