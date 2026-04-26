В России начинается массовое обучение навыкам доврачебной помощи

В Калининградской области начинается массовое обучение жителей навыкам оказания первой медицинской помощи
Калининградцев планируют обучать навыкам первой медицинской помощи. Постановление правительства Калининградской области об этом было подписано врио губернатора региона Валерием Шериным. Документ опубликован на портале правовой информации.
В соответствии с постановлением, координатором организации обучения выступает региональный минздрав. Так, ведомство должно до 1 июля 2026 года должно подготовить инструкторов первой помощи, которые потом будут передавать свои навыки остальным жителям.
Главам муниципалитетов и руководителям предприятий и организаций рекомендовано определить ответственных за организацию обучения населения. Сведения о количестве лиц, которые прошли курсы, ежеквартально должны направляться в минздрав.
В Калининградской области только 42% выпускников медицинских вузов и колледжей остаются в здравоохранении.