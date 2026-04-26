Какие болезни представляют угрозу для человечества и почему

Сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные заболевания и грипп останутся основными причинами смерти людей в ближайшие пять лет, сообщил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, что из этого списка представляет наибольшую опасность для человечества и почему.

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, грипп является основной угрозой для здоровья и жизни населения, потому что может уничтожить организм и провоцирует большое количество осложнений, среди которых:

проблемы с сердцем — миокардит и острая сердечная недостаточность;

проблемы с легкими — бронхит и пневмония;

проблемы с ЦНС — отек мозга или менингит;

проблемы с выделительной системой;

обострения хронических заболеваний.

«Из-за этих осложнений грипп все еще способен убить человека, несмотря на то что разработано большое количество вакцин», — подчеркнул Кондрахин.

Сопоставимы с гриппом по опасности сердечно-сосудистые заболевания, которые могут привести к неожиданной смерти даже в молодом возрасте, продолжил доктор.

«При сердечно-сосудистых заболеваниях может повышаться давление, что со временем приводит к сердечной недостаточности. Также нарушается кровоснабжение мозга и сужаются сосуды, что приводит к снижению качества жизни. Но главная коварность болезней сердечно-сосудистой системы заключается в том, что человек в любом возрасте может умереть неожиданно», — отметил Кондрахин.

Угрозу для жизни также представляют онкологические заболевания. Особенно опасны осложнения, которые они вызывают, уточнил врач.

«Осложнения, которые возникают из-за раковой опухоли, могут убить человека. Метастазы могут распространиться в любой орган и нарушить его работу. Также сам процесс лечения для многих пациентов протекает тяжело, потому что химиотерапия создает огромную нагрузку на организм, вызывает тошноту, слабость, рвоту и другие недомогания. С этим может справиться не каждый человек. Поэтому умирают не от онкологии, а от ее последствий», — объяснил специалист.

По мнению врача-онколога Евгения Черемушкина, онкологию и сердечно-сосудистые проблемы можно поставить в один ряд опасных заболеваний.

«В развитых странах научились выявлять различные опасные для жизни недуги на ранних стадиях и использовать прогрессивные методы терапии. К примеру, при грамотной коррекции сердечно-сосудистых патологий человек может дожить до старости. А онкологию не всегда удается выявить на ранних стадиях. К тому же, чем старше становится человек, тем выше риск развития опухолей, потому что в организме все чаще происходят сбои», — рассказал врач.

При этом даже разработки вакцин от рака, которыми заняты ученые, в ближайшее время не изменят ситуацию, считает Черемушкин:

«Прививки против инфекционных болезней являются эффективным способом защиты, они активизируют иммунитет для самостоятельной борьбы с недугом и предупреждают развитие опасных осложнений. В случае с онкологией разработать такую вакцину не так просто. При борьбе с раком активизировать внутренние механизмы защиты организма — сложная задача, к разрешению которой мы подбираемся маленькими шагами. Поэтому сложно предположить, что в ближайшее время появится действенная вакцина, которая улучшит статистику больных онкологией».

Эндокринные заболевания представляют угрозу для жизни человека, потому что запускают развитие тяжелых осложнений, которые нарушают работу всех органов и систем организма, объяснил терапевт Кондрахин. Среди них:

остеопороз и переломы;

проблемы с почками;

сердечно-сосудистые заболевания.

По мнению же врача-аллерголога, иммунолога Владимира Болибока, названные заболевания (онкология, сердечно-сосудистые и эндокринные проблемы, а также грипп) сокращают продолжительность жизни, поэтому и относятся к категории опасных.

«Около 50–100 лет назад люди умирали от туберкулеза, дифтерии, холеры, кори или оспы. С ними мы научились бороться и повысили среднюю продолжительность жизни. Но теперь на смену этим недугам пришли сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, онкология и грипп», — заключил Болибок.

