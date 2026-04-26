Перечислены симптомы инфаркта у женщин

Долгое время в медицине господствовало довольно ограниченное представление об инфаркте как о сильной загрудинной боли, чаще встречающейся у мужчин среднего возраста. Однако у женщин это состояние часто проявляется иначе, пишет в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

© Freepik

Она пояснила, что болевые ощущения могут быть слабее или локализоваться не в груди, а сопровождаться одышкой, выраженной усталостью, тошнотой. Из-за того, что симптомы не воспринимаются как нечто серьезное, болезнь, к сожалению, нередко распознается с опозданием.

Между тем, сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в России — по данным Росстата, на них приходится около 45-47 процентов всех летальных исходов. В большинстве случаев инфаркт миокарда развивается у мужчин в возрасте 50-65 лет и у женщин старше 60 лет.

Многолетнее исследование, охватившее 80 лет, выявило одни и те же факторы риска — повышенное давление, диабет, высокий холестерин, курение, особенности питания и образа жизни. И на женщин они влияют сильнее.

Кроме того, риск осложнений начинает расти при меньшем поражении сосудов и увеличивается быстрее, то есть серьезные последствия могут наступать уже тогда, когда изменения еще не выглядят критичными.

Причин здесь несколько, и они накладываются друг на друга. Во-первых, особенности сосудов: у женщин чаще страдают мелкие сосуды, которые сложнее увидеть при стандартных обследованиях. Во-вторых, гормональные изменения: до менопаузы существует защитный эффект, а после нее риск резко возрастает.

Что делать сейчас? Врач отвечает на этот вопрос: регулярно измерять артериальное давление, проверять уровень холестерина и сахара, не пропускать диспансеризацию, обращать внимание на неочевидные симптомы — одышку, усталость, дискомфорт — и не откладывать визит к врачу, если что-то кажется необычным.