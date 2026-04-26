Онищенко назвал главные смертельные болезни на ближайшие пять лет

Сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные заболевания и грипп останутся основными причинами смертности в ближайшие пять лет. Об этом сообщил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

По его словам, структура основных рисков для здоровья в ближайшее время заметно не изменится, а самую серьезную угрозу по-прежнему будут нести хронические болезни и сезонные вирусные инфекции.

— Кардиология, онкология, эндокринология — это три лидера, дающие смертность. Из инфекций в ближайшие пять лет — это грипп, он один из ведущих и дальше будет. У него меняются штаммы — это грипп А и Б, но он будет на первом месте, — цитирует эпидемиолога ТАСС.

Онищенко отметил, что грипп усугубляет течение сердечно-сосудистых заболеваний и вызывает осложнения. За последние 20 лет список болезней с высокой смертностью почти не изменился, отметил он.

Среди возможных новых угроз академик РАН упомянул оспу обезьян, а среди давних — холеру, которая для РФ пока остается неактуальной.

Россия является самой безопасной страной для отдыха, потому что на ее территории нет инфекций. Об этом ранее заявил Геннадий Онищенко. По его словам, в Юго-Восточной Азии распространяется холера.