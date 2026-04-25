Кровь из губ после таблетки от мигрени: что такое синдром Стивенса — Джонсона

После приема препарата от мигрени жительница Балашихи оказалась в больнице с отеком лица и высыпаниями на коже, у нее также пошла кровь изо рта и губ. Врачи сначала предполагали, что это последствия инфекционного заболевания, но оказалось, что женщина страдает синдромом Стивенса-Джонсона. Это опасная аллергическая реакция, поражающая кожу и слизистые оболочки. Что это за синдром, какие у него симптомы и почему он встречается редко, «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.

Он отметил, что это достаточно редкий случай аллергического заболевания, который относится к группе эксфолиативных дерматитов.

«Лекарство может вызвать ответ иммунной системы, которая начинает воспринимать клетки человека как чужеродные и устраивает на них "атаку". На клетки, поверхности которых (или белки на них) соединены с препаратом», — объяснил эксперт.

Лекарство в этом случае становится соединением, которое превращает собственный белок человека в чужеродный. В результате начинаются отторжение и гибель клеток. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока препарат или продукты его обмена не исчезнут из организма полностью и выработка антител прекратится.

«Частота синдрома Стивенса — Джонсона составляет от одного до шести случаев на один миллион человек в год. В последние десятилетия этот показатель растет. Заболевание может развиться в любом возрасте, но риск повышается у людей старше 40 лет, пациентов с ВИЧ-инфекцией, системной красной волчанкой, онкологическими заболеваниями и другими сопутствующими патологиями», — добавил аллерголог.

Синдром более распространен среди азиатов и людей с темной кожей. Болезнь чаще встречается зимой и ранней весной, что указывает на роль инфекции в ее развитии. У детей болезнь чаще рецидивирует, а смертность от этого синдрома выше среди пожилых пациентов. К основным симптомам болезни относят сыпь, которая развивает воспаление, а оно в свою очередь сопровождается отеком.

«Синдром Стивенса — Джонсона возникает редко, потому что для его появления у человека должна быть какая-то генетическая особенность, которая приводит к такому воздействию препарата. Такие люди попадаются в популяции очень и очень редко», — заключил Болибок.

