Внезапные «замирания» сердца связали с опасными болезнями

Терапевт и кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов перечислил причины, по которым может внезапно «замирать» сердце. Этот симптом он связал с опасными болезнями в разговоре с «Лентой.ру».

Врач предупредил, что ощущение, что сердце «замирает» — будто делает паузу или пропускает удар, — чаще всего вызвано нарушениями ритма: различными аритмиями, наджелудочковой тахикардией или фибрилляцией предсердий. Именно последнюю причину важно исключить в первую очередь на приеме у кардиолога, подчеркнул Вечтомов.

Нередко подобные ощущения возникают на фоне стресса и нервного напряжения, добавил доктор.

«Тревога, панические атаки и хроническое эмоциональное перенапряжение активируют нервную систему, что может приводить к перебоям в работе сердца. Такие эпизоды часто встречаются даже у людей без органической патологии», — отметил он.

Вечтомов также подчеркнул, что причиной могут быть и гормональные нарушения, особенно со стороны щитовидной железы. Например, при гипертиреозе нередко отмечаются учащенное сердцебиение и ощущение перебоев.

