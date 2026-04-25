Очки для коррекции зрения могут включить в перечень средств реабилитации

В СР призвали включить очки для коррекции зрения в перечень средств реабилитации
Корригирующие очки и контактные линзы должны быть включены в федеральный перечень технических средств реабилитации. Соответствующее обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко направили председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и депутат фракции Федот Тумусов, текст есть в распоряжении ТАСС.
"Прошу вас, уважаемый Михаил Альбертович, оценить целесообразность инициативы по включению корригирующих очков и контактных линз в федеральный перечень технических средств реабилитации, а также предоставить позицию министерства по данному вопросу", - говорится в документе.
Как пояснил ТАСС Миронов, это позволит бесплатно обеспечивать очками и линзами для коррекции зрения наиболее уязвимые категории граждан - детей, студентов, пенсионеров и граждан с низкими доходами.
Он отметил, что при нарушении слуха пациенты бесплатно получают современные слуховые аппараты, однако люди с нарушениями зрения таких льгот не имеют.
"А ведь отсутствие зрения или его недостаточная коррекция создает людям не меньше проблем, чем потеря слуха", - подчеркнул депутат.
Расширение федерального перечня технических средств реабилитации, по мнению Миронова, станет "стратегической инвестицией в человеческий капитал нашей страны".
"Это позволит повысить производительность труда, снизить риски инвалидизации населения и станет весомым вкладом в достижение целей национального проекта "Здравоохранение", - заключил политик.