Очки для коррекции зрения могут включить в перечень средств реабилитации

Корригирующие очки и контактные линзы должны быть включены в федеральный перечень технических средств реабилитации. Соответствующее обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко направили председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и депутат фракции Федот Тумусов, текст есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас, уважаемый Михаил Альбертович, оценить целесообразность инициативы по включению корригирующих очков и контактных линз в федеральный перечень технических средств реабилитации, а также предоставить позицию министерства по данному вопросу", - говорится в документе.

Как пояснил ТАСС Миронов, это позволит бесплатно обеспечивать очками и линзами для коррекции зрения наиболее уязвимые категории граждан - детей, студентов, пенсионеров и граждан с низкими доходами.

Он отметил, что при нарушении слуха пациенты бесплатно получают современные слуховые аппараты, однако люди с нарушениями зрения таких льгот не имеют.

"А ведь отсутствие зрения или его недостаточная коррекция создает людям не меньше проблем, чем потеря слуха", - подчеркнул депутат.

Расширение федерального перечня технических средств реабилитации, по мнению Миронова, станет "стратегической инвестицией в человеческий капитал нашей страны".