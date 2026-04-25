Почему москвичи стали чаще обращаться к психиатрам

Жители Москвы стали чаще обращаться за психологической и психологотерапевтической помощью, что связано с более высокими требованиями к качеству жизни и с более широкими возможностями по получению такой помощи.

"Из-за более высоких требований к качеству жизни москвичи стали охотнее обращаться за психолого- и психотерапевтической помощью, - заявил авторитетный специалист в ходе городского фестиваля психопросвещения "PSYFEST 2026: весеннее обострение". - То, с чем раньше человек смирялся, теперь он не хочет смиряться. И свои бессонницы, свои тревоги, он хочет что-то с ними сделать, чтобы их не было. В результате обращается к психологам, к психотерапевтам и не видит в этом для себя ничего опасного", - рассказал главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

По востребованности у населения услуг психологов и психиатров Россия сильно отстает от США, где около 33% взрослого населения США хотя бы раз в жизни обращались к психологам, психотерапевтам или консультантам, пишет РГ.

