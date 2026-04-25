Эксперт объяснил, с чем связан рост числа пациентов с диабетом

Рост числа пациентов с диабетом в России связан с тем, что все больше людей проходят диспансеризацию и профосмотры, где своевременно выявляют заболевания. Об этом ТАСС рассказала директор НМИЦ эндокринологии им. ак. И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.

24 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об "омоложении" сахарного диабета - теперь он встречается даже у трудоспособных граждан.

"Рост числа пациентов с сахарным диабетом во многом связан с повышением охвата населения диспансеризацией и профосмотрами, это результат активных, скоординированных действий в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Это системное усиление работы по раннему выявлению, что позволяет своевременно брать пациентов под диспансерное наблюдение", - сказала директор НМИЦ.

Говоря о факторах развития сахарного диабета 2-го типа, она отметила, что нельзя недооценивать роль поведенческих особенностей человека - крайне важно следить за питанием и регулярно заниматься физической активностью для профилактики метаболических нарушений. По словам Мокрышевой, приверженность здоровому образу жизни позволит снизить риски манифестации заболевания у лиц из групп риска и улучшить прогноз у диспансерной группы.

Эксперт Минздрава также напомнила, что гражданам с сахарным диабетом доступны в том числе льготное лекарственное обеспечение, обеспечение детей и беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы, школы сахарного диабета, а также специализированная медицинская помощь в эндокринологических центрах.