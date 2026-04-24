Сколько регионов готово к созданию центров здорового долголетия

Специалисты Минздрава России оценили инфраструктурную готовность регионов к созданию центров здорового долголетия и выяснили, что 68 субъектов полностью готовы к первому этапу - определению биологического возраста человека. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Евгений Камкин в ходе Всероссийской выездной конференции по развитию медицины здорового долголетия, которая проходит в Саранске.

15 апреля первый в стране центр медицины здорового долголетия начал работать на базе Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского (РНЦХ), 24 апреля в Саранске открылся первый региональный центр. Планируется, что подобные центры появятся во всех регионах, чтобы люди могли пройти обследование и определить предриски, которые со временем могут "запустить" заболевания и ускоренное старение. На первом этапе все обратившиеся в центры здоровья люди заполняют анкеты, а затем проходят исследования по определению биологического возраста. На основании полученных данных врач центра примет решение о том, нуждается ли посетитель в дополнительных исследованиях.

"Мы провели анализ инфраструктуры в субъектах Российской Федерации, увидели определенную диспропорцию в плане готовности субъектов к реализации этого проекта, но никаких критически важных препятствий не [нашли]. К первому этапу полностью готовы 68 субъектов, частично готовы 20, это связано с тем, что отсутствует какое-либо оборудование. Все нормативы позволяют нам обеспечить необходимым оборудованием для проведения первого этапа - определения биологического возраста. Осталось только дозакупить оборудование, которого не хватает, и это вполне можно сделать на средства, которые предусмотрены федеральным проектом", - сказал Камкин.

Он отметил, что ко второму этапу - проведению дополнительных исследований - большинство регионов готово частично. В частности, в субъектах отмечают проблему недостатка инфраструктуры, оборудования и лабораторий. Камкин подчеркнул, что к реализации проекта можно вовлекать частные медицинские организации.

Эксперт подчеркнул, что при перезагрузке центров здоровья важно превратить профилактику из вспомогательного процесса в один из главных механизмов достижения здорового долголетия.

"В системе новой модели в первую очередь [речь идет о] выявлении предрисков, персонализированном подходе. До этого момента мы с вами профилактику рассматривали с точки зрения выявления и борьбы с факторами риска развития заболевания, которые имеют соответствующие проявления. Сейчас новый формат работы центра здоровья позволит нам выявлять это на том этапе, когда человек еще не чувствует приближающихся рисков и развития каких-либо заболеваний", - отметил Камкин.

О конференции

Всероссийская выездная конференция по развитию медицины здорового долголетия проходит в Саранске 23-24 апреля. Участниками конференции стали политики, общественные деятели, ведущие эксперты в сфере здравоохранения, медицинской науки, культуры, двигательной активности, производители продуктов питания, блогеры и более 300 врачей со всей страны. На конференции рассматриваются вопросы трансформации центров здоровья, профилактики возраст-ассоциированных заболеваний, внедрения инновационных медицинских технологий, развития нейротехнологий, геропротекторов, а также роли культуры, двигательной активности, здорового питания и медиа в укреплении здоровья граждан.

Организаторами форума выступают правительство Российской Федерации, Фонд Росконгресс и правительство Республики Мордовия. ТАСС - информационный партнер мероприятия.