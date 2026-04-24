В России «помолодели» когнитивные расстройства

Самое тревожное, по ее словам, что такие болезни всё чаще диагностируют у людей трудоспособного возраста: на конец 2025 года болезнью Альцгеймера страдали уже полторы тысячи работающих россиян. Это пока небольшая цифра, но крайне опасная тенденция, способная в будущем ударить по качеству жизни и экономике.

Сопутствующие недуги тоже «молодеют». Голикова обратила внимание, что в стране растет число зарегистрированных случаев ожирения и сахарного диабета среди граждан активного возраста. Медицинские психологи фиксируют рост функциональных когнитивных нарушений, а около трети трудоспособных россиян уже имеют хронические неинфекционные заболевания. Все это — последствия не только образа жизни, но и перенесенной коронавирусной инфекции, которая нередко осложняется поражением нервной системы.

Параллельно с сигналом тревоги правительство запускает систему спасения. На создание и ребрендинг центров медицины здорового долголетия в регионах уже направлено около 27 млрд рублей. Первый такой центр под названием «Новое долголетие» открылся 24 апреля в Саранске — здесь любой желающий может пройти скрининг когнитивных функций и оценить биологический возраст.

К 1 января 2027 года подобные учреждения должны заработать по всей стране. Кроме того, в России развивают новое научное направление — биологию старения, а в начале 2026 года ожидается регистрация первого отечественного прибора для коррекции когнитивных расстройств.