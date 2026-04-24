Менингит в России: заболеваемость выросла почти в 4 раза

Менингококковая инфекция особенно опасна для детей до 5 лет и пожилых людей: летальность при самой тяжёлой форме достигает 67%, а среди малышей — 92%. Болезнь развивается стремительно — от первых симптомов до смерти может пройти меньше суток. Даже при выздоровлении большинство пациентов сталкиваются с тяжёлыми осложнениями, а каждый третий становится инвалидом.

«Основное бремя связано с развитием генерализованных форм заболевания, которые сопровождаются сочетанием тяжелых осложнений, включая поражение почек, глухоту, обширные некрозы и тромбозы, требующие ампутаций», — говорит ведущий научный сотрудник ФНКЦ инфекционных болезней ФМБА России, доктор медицинских наук Алла Вильниц в интервью aif.ru.

Врачи отмечают, что эффективных лекарств нет, лечение очень дорогое и не всегда помогает, а распознать болезнь на ранней стадии сложно.

