Врачи спасли пациентку, удалив опухоль мозга через прокол в бедре

В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского прооперировали пациентку с опухолью мозга, удалив новообразование через прокол в бедре. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.

«Внезапная госпитализация с судорогами – причина оказалась в опухоли, которая росла бессимптомно в головном мозге. Новообразование обнаружили в Склифе по результатам МРТ. Опухоль находилась вне структур головного мозга, но из-за размеров сжимала и смещала их, вызывая судороги», – говорится в публикации.

Как уточняется, медики перекрыли кровоснабжение опухоли и дошли до головного мозга через прокол в бедре по бедренной артерии.

«Благодаря первому этапу, нейрохирурги удалили опухоль без значимой кровопотери», – пояснили в Склифе.

Там отметили, что по результатам гистологии оказалось, что это менингиома.