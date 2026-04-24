Столичные врачи спасли пациентку, удалив опухоль мозга через прокол в бедре
В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского прооперировали пациентку с опухолью мозга, удалив новообразование через прокол в бедре. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.
«Внезапная госпитализация с судорогами – причина оказалась в опухоли, которая росла бессимптомно в головном мозге. Новообразование обнаружили в Склифе по результатам МРТ. Опухоль находилась вне структур головного мозга, но из-за размеров сжимала и смещала их, вызывая судороги», – говорится в публикации.
Как уточняется, медики перекрыли кровоснабжение опухоли и дошли до головного мозга через прокол в бедре по бедренной артерии.
«Благодаря первому этапу, нейрохирурги удалили опухоль без значимой кровопотери», – пояснили в Склифе.
Там отметили, что по результатам гистологии оказалось, что это менингиома.
«Несмотря на доброкачественный характер, такие опухоли могут сдавливать головной мозг и опасно воздействовать на жизненно важные функции. Уже в первые сутки после операции пациентку перевели из реанимации в отделение. Женщину выписали под наблюдение врачей по месту жительства, повторных эпиприступов у нее больше не было», – заключили в медучреждении.