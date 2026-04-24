В правительстве заявили, что половина взрослых россиян хронически больны

Каждый второй россиянин старше 18 лет имеет хотя бы одно хроническое неинфекционное заболевание, причем половина из них — это люди трудоспособного возраста. Такие данные на Всероссийской выездной конференции в Саранске привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По словам зампреда правительства, почти треть всего трудоспособного населения страны страдает хроническими неинфекционными болезнями. Голикова также отметила значительный рост заболеваемости артериальной гипертензией, сахарным диабетом и ожирением.

Более 5 млн россияне имеют диагноз «сахарный диабет», более 1 млн жителей страны страдают ожирением, свыше 27 млн взрослых граждан РФ — болезнями сердечно-сосудистой системы, сообщила Голикова.

Кроме того, по ее словам, более 3 млн россиян столкнулись с анормальной прибавкой массы тела (код МКБ-10 R63.5) — патологическим увеличением веса, не связанным с беременностью или явным ожирением. Чаще всего оно вызвано гормональными сбоями, хроническим стрессом, задержкой жидкости или невыявленными заболеваниями.

Конференция в Саранске проводится под эгидой координируемого аппаратом правительства регионального движения «За медицину здорового долголетия» при участии представителей федеральных и региональных органов власти, здравоохранения, культуры, бизнеса и общественных организаций.