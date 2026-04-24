Мурашко объяснил рост показателей заболеваемости

Показатели заболеваемости в России растут, однако это является следствием активных профилактических мероприятий, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы видим, что заболеваемость год от года прирастает. Но при этом видим, что прирост заболеваемости идет как раз в профилактических мероприятиях", - сказал Мурашко журналистам на Всероссийской выездной конференции "За медицину здорового долголетия".

Он также добавил, что необходимо развивать выездную форму направления и своевременно информировать человека о факторах риска.