Врачи вспомнили о самых отвратительных последствиях болезней

Врачи и другие медицинские работники вспомнили о последствиях болезней у пациентов, которые считают самыми отвратительными за всю карьеру. Случаями из практики специалисты поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Девушка, представившаяся работницей отделения неотложной помощи, заявила, что однажды бездомный пациент поступил в отделение с жалобами в груди и в 10 носках.

«Когда носки сняли, все его плюсневые кости оказались полностью голыми, мяса на них не было. Он даже не осознавал, что стопа, по сути, состоит из одних костей, потому что годами не снимал носков. Вероятно, все началось с диабетической язвы, но личинки сделали свое дело», — _d0ntm1nd_me, пользовательница Reddit

Врач-терапевт рассказал, как жена одного из пациентов вызвала его на дом и вспомнила, что 20 лет назад ее супруг жаловался на странное пятно на голове, а теперь у него якобы очень чешется ухо.

«Он сидел в ванной на унитазе, повернулся ко мне, а пятнышко из 2002 года превратилось в некроз и съело половину головы. От уголка глаза до затылка простирался рак кожи, который не лечили. Уха не было — по иронии судьбы, его единственной жалобой был зуд в нем. Он надевал шапочку перед выходом на улицу и отказывался идти к врачу все 50 с лишним лет, что прожил с женой», — BasicB23, пользователь Reddit

Медбрат отделения урологии рассказал о пациенте с кондиломой полового члена, разросшейся до размеров баскетбольного мяча и к тому же инфицированной.

«Эта штука была настолько большой, что в ней развилось собственное кровоснабжение, от нее отходили отростки. Осматривавший его врач написал в карточке, что левая сторона пахнет хуже, чем правая, и я был одновременно потрясен и впечатлен тем, что он поднес свой нос достаточно близко к этой штуке, чтобы почувствовать разницу», — aaron1860, пользователь Reddit

