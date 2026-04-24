Стоматолог предупредил о скрытых рисках при пломбировании зуба

Пломбирование зуба пациенты часто воспринимают как простую процедуру, однако на практике именно на этом этапе чаще всего закладываются будущие осложнения — от повторного кариеса до лечения каналов, рассказал врач-стоматолог, специалист в области современной эндодонтии, малоинвазивных протоколов и работы под операционным микроскопом Генрик Антонян. О скрытых рисках он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

«Пациент оценивает пломбу по внешнему виду. Но если на этапе удаления кариеса, изоляции или адгезии допущена ошибка, проблема просто "прячется" под реставрацией и возвращается позже», — объяснил специалист.

Одной из самых частых проблем врач назвал нарушение герметичности между пломбой и тканями зуба. Так, даже при внешне аккуратной работе могут оставаться микроскопические зазоры, через которые бактерии постепенно проникают внутрь зуба. Среди последствий — повторный кариес под пломбой, воспаление нерва, необходимость лечения каналов, при запущенных случаях вероятность потери зуба, перечислил эксперт.

Еще один риск кроется в неполном удалении кариеса, указал стоматолог. В таком случае бактерии продолжают разрушать зуб уже под пломбой, сообщил он.

«Иногда зуб может долго не болеть, но процесс внутри продолжается. В итоге пациент приходит уже с воспалением нерва».

Отдельная проблема, по его словам, это неточное восстановление формы зуба. Если пломба не повторяет анатомию, это приводит к функциональным нарушениям: застреванию пищи между зубами, перегрузке отдельных участков при жевании, воспалению десны, ускоренному разрушению соседних зубов.

«Микроскоп позволяет видеть то, что невозможно заметить иначе, и снижает риск ошибок. Сокращение времени, упрощенные протоколы или недостаточная изоляция зуба часто становятся причиной того, что через несколько месяцев пациент возвращается уже с осложнениями. Вторичный кариес и воспаление нерва — это не новые заболевания, а последствия первичного лечения. Если пломба сделана правильно, пациент о ней не вспоминает. Если нет — зуб обязательно напомнит о себе», — подытожил врач.

Ранее стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют» Ирина Борская перечислила пять повседневных привычек, незаметно подтачивающих здоровье десен. Самой вредной она назвала курение.