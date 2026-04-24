В России утвердили критерии качества и эффективности БАДов

Правительство России утвердило критерии качества и эффективности биологически активных добавок (БАД) к пище. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.

© РИА Новости

"В соответствии со статьей 25 федерального закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов" правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемые критерии качества биологически активных добавок к пище и их эффективности в зависимости от степени влияния на здоровье человека", - говорится в документе.

Согласно постановлению, к критериям качества БАД относятся, в частности, наличие у изготовителя действующего свидетельства о государственной регистрации добавки, наличие у нее маркировки средствами идентификации и сведений о ней в системе маркировки, соответствие БАД показателям безопасности и количественному содержанию указанных в документации биологически активных веществ, подтвержденное аккредитованной испытательной лабораторией из РФ.

К критериям эффективности относится наличие опубликованных научных исследований или обзора на основе научных литературных источников, содержащих информацию о составе БАД, режиме ее дозирования и способа применения. Данные должны подтверждать положительное влияние добавки на здоровье человека или положительный эффект от ее взаимодействия с пищей и лекарствами.

Также критериями являются наличие у изготовителя БАД собственной информации об изучении ее эффективности, наличие в действующих клинических рекомендациях информации по вопросам эффективности применения БАД.