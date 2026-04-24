Хирурги спасли пациентке голос

Жительница Кемерова долго лечила осиплость голоса сама, но становилось только хуже.

Пациентка обратилась к врачам с жалобой на осиплость голоса – боли она не чувствовала. При обследовании нашли доброкачественную опухоль на левой голосовой складке. В оториноларингологическом отделении Кузбасса её удалили малотравматично, сообщает пресс-служба

– Мы работаем под высокотехнологичным микроскопом, который позволяет видеть мельчайшие детали. Это дает возможность удалять новообразования любого масштаба – от микроскопических до крупных, – не повреждая жизненно важные структуры гортани, – объясняет Иван Николаевич Вахрамеев, заведующий оториноларингологическим отделением, врач высшей категории, кандидат медицинских наук.

Операцию провели под глубоким сном – без боли и страха, в отличие от старого метода под местной анестезией. Пациентку уже выписали. Голос возвращается, чувствует она себя прекрасно. Женщина благодарит заведующего отделением и весь персонал за внимательность и золотые руки, сообщает пресс-служба кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского.