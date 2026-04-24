Врачей призвали сосредоточиться на ранней диагностике рака

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в своём обращении к участникам XV Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии заявил, что простая стабилизация ситуации в онкологии больше не является для отрасли главной целью. По его словам, врачи обязаны резко сместить фокус на раннее выявление заболевания и внедрение персонализированных методов лечения.

Министр подчеркнул, что медицинскому сообществу пора совершить качественный скачок, выйдя за рамки удержания текущих показателей. В своём приветственном слове, зачитанном на открытии съезда, он перечислил ключевые направления, на которых необходимо сконцентрировать совместные усилия.

Это, в частности, активная диспансеризация, развитие радиофармацевтической промышленности, подготовка узких специалистов и массовое внедрение инноваций в повседневную клиническую практику, пишет ТАСС.

Особое внимание министр уделил технологическому прорыву. Мурашко сделал ставку на разработку персонализированных биотехнологических вакцин, которые подбираются под конкретного пациента, а также на повсеместное включение искусственного интеллекта в работу онкологов.

По замыслу главы ведомства, нейросети должны помогать не только в постановке диагнозов, но и в прогнозировании развития болезни и долгосрочном сопровождении пациентов на всех этапах терапии.

Глава Минздрава резюмировал, что справиться с раковыми заболеваниями на новом уровне можно только в том случае, если врачи, учёные и производители лекарств будут работать в единой связке.

«Только объединив усилия, мы сможем достойно ответить на вызовы времени», — заявил Мурашко, призвав участников конгресса активнее внедрять методы иммунотерапии и таргетного лечения.

