Хирурги Вологды заново собрали пациенту предплечье

Вологодские хирурги удачно провели сложную операцию, восстановив почти полностью разрушенное предплечье своего пациента. Счет для спасения органа шел буквально на минуты, пишет Pravda.ru.

© Вести Подмосковья

Пострадавшим оказался 37-летний местный житель, который поступил в городскую больницу № 1. Его предплечье после падения на профнастил держалось лишь на фрагментах кожи. Металл сработал как острый нож, разорвав сосуды, мышцы и сухожильный аппарат. Ампутация казалась неизбежной, но медики восстановили предплечье в ходе экстренного хирургического вмешательства.

«Такие травмы требуют мгновенного отсечения нежизнеспособных тканей и сложнейшего сшивания артерий. Если кровоток не восстановить за критическое время, наступает необратимый некроз», - говорит врач-терапевт Анна Кузнецова.

Операция длилась около 90 минут. Хирургам пришлось практически заново пересобрать предплечье, полностью восстановив анатомическую непрерывность. Запуск кровообращения также прошел успешно, что исключило дальнейшую инвалидность пациента.