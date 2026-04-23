Хирурги Вологды заново собрали пациенту предплечье
Вологодские хирурги удачно провели сложную операцию, восстановив почти полностью разрушенное предплечье своего пациента. Счет для спасения органа шел буквально на минуты, пишет Pravda.ru.
Пострадавшим оказался 37-летний местный житель, который поступил в городскую больницу № 1. Его предплечье после падения на профнастил держалось лишь на фрагментах кожи. Металл сработал как острый нож, разорвав сосуды, мышцы и сухожильный аппарат. Ампутация казалась неизбежной, но медики восстановили предплечье в ходе экстренного хирургического вмешательства.
«Такие травмы требуют мгновенного отсечения нежизнеспособных тканей и сложнейшего сшивания артерий. Если кровоток не восстановить за критическое время, наступает необратимый некроз», - говорит врач-терапевт Анна Кузнецова.
Операция длилась около 90 минут. Хирургам пришлось практически заново пересобрать предплечье, полностью восстановив анатомическую непрерывность. Запуск кровообращения также прошел успешно, что исключило дальнейшую инвалидность пациента.