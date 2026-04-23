Врачи достали из пациентки отвертку

Екатеринбургские врачи достали из пациентки стоматологическую отвертку, сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области.

О том, что инструмент попал внутрь, местная жительница поняла во время процедуры протезирования в частной клинике. Убедившись, что самостоятельно она не сможет извлечь медицинский предмет, женщина обратилась за медицинской помощью в центральную городскую больницу №20 Екатеринбурга.

Специалисты отказались от полостной операции, применив современный метод с использованием эндоскопической петли. Под контролем опытных медиков отвертку извлекли через естественные пути без осложнений. Процедура прошла успешно.

Пациентка быстро восстановилась и была выписана домой.

