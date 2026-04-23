Минздрав изменил правила освидетельствования на ВИЧ

Минздрав установил новые правила освидетельствования на ВИЧ-инфекцию, они в том числе предусматривают установку точных сроков выдачи результатов тестирования и ужесточение требований к медикам, консультирующих пациентов. Об этом говорится в приказе министерства, который изучил ТАСС.

"Утвердить прилагаемые правила проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита человека освидетельствования (ВИЧ-инфекции)", - говорится в документе.

Теперь врачи-консультанты должны пройти повышение квалификации по вопросам консультирования пациентов с ВИЧ, длящееся не менее 72 часов в общей сумме.

Минздрав также закрепил срок выдачи справки с результатами обследования. Она должна быть выдана не позднее 10 дней с момента обращения гражданина в медучреждение.