В российском регионе появится Центр ядерной медицины

В Нижегородской области появится Центр ядерной медицины — ключевая составляющая флагманского проекта "Город здоровья". Его построят на территории Областной клинической больницы в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает информационный партнер "РГ" Pravda-nn.ru.

Для оснащения центра уже заключены контракты на поставку трех единиц тяжелого медицинского оборудования: двух систем ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с рентгеновской компьютерной томографией) и одной системы ОФЭКТ/КТ (однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, совмещенной с рентгеновской компьютерной томографией).

ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ значительно информативнее привычных КТ и МРТ. В ходе таких исследований пациентам вводят безопасные радиофармпрепараты. Это позволяет оценить не только структуру органов и тканей, но и их метаболическую активность, то есть функциональное состояние, пояснил исполняющий обязанности директора Нижегородской областной клинической больницы имени Н. А. Семашко и директор НИИКО "НОКОД" Сергей Гамаюнов. При этом ПЭТ/КТ считается "золотым стандартом" в онкологии: метод помогает четко выявлять первичные опухоли и метастазы, а также отслеживать эффективность химио- и лучевой терапии.

Сейчас установка ОФЭКТ/КТ уже есть в областном онкодиспансере, но она обслуживает только пациентов с онкологическими заболеваниями. Вторая система расширит доступ к исследованиям для более широкого круга больных.

Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что собственный Центр ядерной медицины крайне важен для города-миллионника и всего региона. В рамках нацпроекта удалось не только получить финансирование, но и добиться приобретения сразу двух систем ПЭТ/КТ. Каждая из них сможет проводить до шести тысяч исследований в год — это позволит исключить очереди для нуждающихся в специализированной помощи. По оценкам Минздрава России, Нижний Новгород также сможет принимать несколько тысяч медицинских туристов из регионов Приволжья.

В эксплуатацию новую систему ОФЭКТ/КТ введут к концу 2026 года, уже готовят специальное помещение. Две установки ПЭТ/КТ запустят в 2028 году: для этого потребуется построить защищенный "бункер". Кроме того, в планах организовать собственное производство радиофармпрепаратов. Для этого установят требующий спецпомещение циклотрон. Контракты предусматривают и обучение специалистов для работы с новым оборудованием.

Цель проекта — обеспечить максимально комплексную помощь в "Городе здоровья", отметил заместитель главы региона Андрей Чечерин. Например, если у пациента с раком желудка во время госпитализации или операции выявляют дополнительные проблемы, эти патологии не останутся без внимания и будут оперативно учтены в плане лечения.

Центр ядерной медицины станет важной, но не единственной частью проекта "Город здоровья". Еще одно направление — развитие высокотехнологичной хирургии, включая расширение региональной программы трансплантаций органов и тканей. В рамках нацпроекта также планируется построить новый хирургический корпус онкологического профиля — многопрофильный стационар с экстренным приемным отделением и поликлиникой.

Помимо этого, должен произойти комплексный капитальный ремонт областной клинической больницы имени Н. А. Семашко, а также строительство пансионатов для пациентов, которым нужна длительная диагностика без госпитализации, и для родственников больных.