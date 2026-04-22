В российском регионе не смогли привить ребенка от клещевого энцефалита

На Ямале пока лежит снег, но в соседних регионах уже начинается сезон активности клещей. И в тюменских лесах, любимых местах отдыха северян, их скоро будет тьма. Многие ямальцы едут на отдых вне организованных туров, порой просто с палатками. Они хотели бы обезопаситься от клещевого энцефалита. Но сталкиваются с невозможностью поставить прививку в государственных и коммерческих медучреждениях региона.

Кто, где и как может поставить прививку от клещевого энцефалита в ЯНАО, а кто не может, выяснил корреспондент «Красного Севера».

Как вакцинируют от клещевого энцефалита в ЯНАО

Территория Ямала не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту. Но ежегодно здесь регистрируются завозные случаи, — сказано на официальном сайте управления Роспотребнадзора по ЯНАО. Основная мера профилактики — вакцинация. При соблюдении курса, состоящего из трех прививок, иммунитет сохраняется на три года: после первого введения вакцины должно пройти две-четыре недели, третью ставят через год. Ревакцинацию проводят каждые три года. При таких условиях защита от летального исхода при получении клещевой инфекции обеспечена на сто процентов, — подчеркивается на портале РПН.

Только организованным группам

Наиболее логичный путь вакцинирования — в поликлинике по месту жительства.

«Дочь уезжает в Тюмень с друзьями в августе, — рассказала ноябрянка Наталья Свойкина "Красному Северу". — Они планируют отправиться в поход, а в тюменских лесах традиционно много клещей. В городской больнице мне отказали в вакцинопрофилактике, потому что дочь не входит в организованную группу, и я не знаю, что теперь делать, как защитить ребенка».

В больнице Ноябрьска объяснили, что вакцинация от клещевого энцефалита показана детям и взрослым, выезжающим в организованных коллективах на отдых, оздоровление в регионы, где есть риск присасывания клеща. Для таких категорий северян вакцину приобретают за счет бюджета округа в небольшом количестве. Вакцинацию проводят бесплатно.

«Остальные северяне, которые хотят поставить прививку от клещевого энцефалита, за счет бюджета привиться в поликлиниках ЯНАО не смогут. Платная вакцинация препаратом, закупленным для выезжающих, тоже невозможна», — отметили в учреждении.

В департаменте здравоохранения ЯНАО уточнили:

«Ямал — не эндемичный регион по клещам. Поэтому иммунизации против клещевого вирусного энцефалита подлежат дети от 7 лет, отправляющиеся в лагеря на эндемичные территории весной и летом, а также взрослые и дети, выезжающие для участия в мероприятиях и отдыхе в оздоровительных учреждениях в эндемичные регионы. Данные категории утверждены постановлением главного государственного санитарного врача ЯНАО от 21.11. 2023 г. N 14 "Об иммунизации по эпидемическим показаниям на территории ЯНАО". К сожалению, иным категориям вакцинация не проводится».

Нельзя даже за деньги

Ранее в некоторых негосударственных учреждениях Ямала ставили прививки от клещевого энцефалита, однако сейчас в коммерческих клиниках округа корреспонденту «Красного Севера» отказали в такой услуге.

Надежда, что, может быть, помогут в окружном СПИД-центре и клинике «РЖД-Медицина, поликлиника № 2», тоже не оправдалась.

Хорошо, но можно же приобрести вакцину в аптеке самостоятельно и попросить, чтобы ее поставили в медучреждении? Оказывается, и такой путь защиты невозможен. С 1 сентября 2025 года купить вакцину от клещевого энцефалита в аптеке больше нельзя. Причина — приказ Минздрава №100н. Препараты с пометкой «для ЛПУ» теперь отпускают только через медицинские организации. Поэтому в аптеке вакцину не продадут, даже при наличии рецепта, а привиться можно только в поликлинике или частном медцентре.

За соблюдением санитарного благополучия ямальцев отвечает Роспотребнадзор. Специалист РПН по ЯНАО, на которого переключает оператор российской «горячей линии» ведомства, повторил доводы департамента здравоохранения — Ямал не относится к эндемичным регионам. В каком учреждении ЯНАО можно поставить прививку от клещевого энцефалита, в РПН не знают, и ничем помочь не могут.

«Наверное, придется ехать из Ноябрьска в Сургут. В ХМАО такие прививки делают, мы созвонились с югорскими больницами, стоит услуга недорого. Мы успеваем дважды туда съездить и сделать прививку по схеме. Время еще есть: дочь поедет в Тюмень в июле. Третью вакцину поставим в следующем году, — решила Наталья Свойкина. — Хорошо, что мы живем в Ноябрьске, а не более северном городе Ямала, можно на поезде быстро махнуть в Югру. Конечно, неудобно, но других вариантов не вижу».

Чем опасен клещевой энцефалит

Клещевой энцефалит — острое вирусное заболевание, которое передается через укус зараженного иксодового клеща или при употреблении некипяченого молока инфицированных животных. Основные переносчики — иксодовые клещи (Ixodes persulcatus, Ixodes ricinus). Они заражаются, кусая инфицированных диких и домашних животных. Вирус сохраняется в организме клеща на протяжении всего его жизненного цикла и может передаваться потомству.

Болезнь приводит к поражению центральной нервной системы, может вызвать параличи, нарушения сознания и летальный исход.

Клещевой энцефалит распространен в некоторых регионах России на Урале, Дальнем Востоке, центральных районах страны. Пик заболеваемости приходится на весну и лето — период активности клещей. Наибольшему риску заражения подвержены люди, бывающие в лесу, однако иксодовые клещи встречаются и в городской среде, их приносят на одежде, на шерсти домашних животных.