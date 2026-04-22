Кому и в каких случаях будут транспортировать руки по ОМС

В России вступило в силу важное решение в области высокотехнологичной медицины — трансплантация верхних конечностей официально включена в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год. Это означает, что теперь сложнейшие операции по пересадке рук могут быть выполнены для пациентов бесплатно, по полису ОМС. Тем самым государство берет на себя все расходы, открывая доступ к современным методикам лечения для тех, кто в них особенно нуждается.

Что изменилось для пациентов

Согласно официальному документу — Постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2025 г. № 2188 — в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи с 2026 года добавлен новый метод: "трансплантация верхней конечности и ее фрагментов". Включение этих очень сложных и дорогих операций в программу ОМС означает, что все расходы медучреждению оплачивает Фонд обязательного медицинского страхования по установленным тарифам.

Для россиян, лишившихся рук, такая операция становится бесплатной при соблюдении четких медицинских показаний. Услуга доступна:

пациентам, потерявшим обе руки на уровне не более чем дистальная треть предплечья;

пациентам с ампутацией доминантной (ведущей) верхней конечности на уровне не более чем дистальная треть предплечья (то есть для правшей это — правая рука, для левшей — левая);

людям, которые лишились фаланг пальцев или получили серьезные травмы кистей.

Что такое «дистальная треть предплечья»?

Это медицинский термин, определяющий уровень ампутации. Предплечье — это часть руки от локтя до запястья. Условно его можно разделить на три части: проксимальную (ближнюю к локтю), среднюю и дистальную (примыкающую к кисти). "Дистальная треть предплечья" — это участок непосредственно перед лучезапястным суставом. Ампутация на этом уровне означает потерю кисти и небольшой части предплечья, но при этом сохраняется локтевой сустав, что крайне важно для успешной трансплантации и последующей реабилитации.

Первые операции выполнены успешно

Сама возможность выполнения таких операций стала реальностью после успешного запуска в России нового направления — аллотрансплантации кистей рук. Пилотные операции, доказавшие эффективность метода, были проведены в 2025 году и в марте 2026 года в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве.

Институт был выбран не случайно: это мощный трансплантационный кластер, где уже пересаживают сердце, легкие, печень и почки. Как пояснил директор НИИ, академик РАН Сергей Петриков, "к этому списку добавились еще и верхние конечности". В беседе с журналистами он также подчеркнул колоссальную сложность подобных вмешательств:

«Мало пришить кисть. Нужно соединить с рукой артерии, вены, нервные окончания, сухожилия… Огромная работа, не случайно у пациента операция длилась 12 часов».

Первые две операции стали настоящим прорывом. В апреле 2025 года 53-летний пациент, потерявший правую кисть и часть предплечья, получил донорскую руку. В феврале 2026 года другому пациенту пересадили сразу обе потерянные кисти — операция заняла 12 часов. Уже через месяц мужчина смог удерживать новыми кистями легкие предметы, и врачи прогнозируют полное восстановление функций.

Главный внештатный пластический хирург Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Наталья Мантурова, возглавившая этот прорывной проект, рассказала журналистам:

«Во всем мире подобные операции являются одними из самых сложных хирургических вмешательств в области современной хирургии».

Это новое направление работы по восстановлению утраченных рук, до сих пор основной упор делался на протезирование.

Трансплантация почки также включена в ОМС

В рамках той же программы госгарантий с 2026 года для россиян стала доступна и трансплантация почки. Это еще один вид высокотехнологичной помощи, который теперь можно получить бесплатно, что значительно повышает его доступность для пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности.

Как ранее отметил главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье, Россия — одна из немногих стран, где пересадки органов для граждан, взрослых и детей осуществляются за счет государства в рамках программы государственных гарантий. Теперь этот список пополнился новыми, самыми сложными направлениями, давая надежду на полноценную жизнь тем, кто ее лишился.