Стало известно, насколько Россия независима в производстве средств диагностики

Попова: Россия абсолютно суверенна в части производства средств диагностики
Российская Федерация абсолютно суверенна в части производства средств диагностики. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на открытии Второй российско-африканской конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.
«Все, что мы передаем нашим коллегам в Африке, все, что мы используем в Российской Федерации, это российские разработки. Лаборатории, которые стоят в более чем уже 10 странах Африки, это российские лаборатории. И вся расходная часть, все наши тесты, все наши новые системы, это исключительно российские и разработки, и реализация. Сегодня Российская Федерация абсолютно суверенна в части производства средств диагностики. И мы, конечно же, всем этим делимся с нашими коллегами в дружественных Российской Федерации странах», — сказала Попова.