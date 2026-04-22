На Мадагаскаре снизилось число случаев чумы благодаря Роспотребнадзору

Число случаев чумы на Мадагаскаре снизилось в 20 раз с 2017 года благодаря участию Роспотребнадзора. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на открытии Второй российско-африканской конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.

