На Мадагаскаре снизилось число случаев чумы благодаря Роспотребнадзору

Число случаев чумы на Мадагаскаре снизилось в 20 раз благодаря Роспотребнадзору
Число случаев чумы на Мадагаскаре снизилось в 20 раз с 2017 года благодаря участию Роспотребнадзора. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на открытии Второй российско-африканской конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.
«В прошедшем году впервые за много лет вместе с коллегами из Мадагаскара исследовали природные очаги чумы на острове. <...> За время работы в Мадагаскаре, со времени крупной вспышки чумы в 2017 году, когда пострадало более 2,5 тыс. человек, количество ежегодно регистрируемых случаев чумы снизилось более чем в 20 раз», — сказала Попова.