В российском городе откроется «школа эпилепсии»

Пермские медики с мая начнут вести занятия для больных эпилепсией и их родственников, чтобы те смогли вести полноценную жизнь. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Учеба будет проходить на базе одной из городских больниц, где в прошлом году открылся центр эпилептологии. Основной упор на занятиях врачи разных специальностей сделают на социализацию страдающих этой болезнью, а их родственников научат, как правильно себя вести, общаясь с больными.

Как пояснили в минздраве, сейчас, по приблизительным подсчетам, в Прикамье живут от восьми до пятнадцати тысяч человек с диагнозом "эпилепсия".

В Перми накоплен большой опыт лечения страдающих этой болезнью. Медики оказывают специализированную помощь жителям Прикамья и соседних регионов.