В России изменилась статистика заболеваемости гриппом

Гриппом в РФ болеют меньше, чем 20 лет назад, этого удалось достичь благодаря вакцинации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам на открытии Второй российско-африканской конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.

«Гриппом мы болеем значительно меньше, чем еще 20 лет назад, потому что мы прививаем больше половины всего населения Российской Федерации от гриппа каждый год. Количество смертей каждый год от гриппа снижается», — сказала Попова.

Она подчеркнула, что Россия в этом плане - уникальная страна.