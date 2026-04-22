Ученый ответил, почему женщины чаще болеют рассеянным склерозом

Выраженная активность иммунной системы и гормональные особенности организма приводят к тому, что рассеянный склероз чаще поражает женщин. Об этом рассказала Кимберли Брюс, доцент кафедры эндокринологии, метаболизма и диабета в Медицинской школе Аншутца при Университете Колорадо в интервью Medical Хpress (MedХ).

Рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система разрушает миелин — защитную оболочку нервных волокон. Это нарушает передачу сигналов в центральной нервной системе и может приводить к проблемам со зрением, движением, когнитивными функциями и контролем организма.

«Чтобы разобраться, почему болезнь чаще встречается у женщин, мы проанализировали более 120 белков в образцах спинномозговой жидкости женщин 30-49 лет с рассеянным склерозом и сравнили их с контрольной группой пациенток с головными болями», — объяснила ученая.

С помощью протеомного анализа было выявлено, что при рассеянном склерозе повышена активность белков, связанных с иммунными клетками мозга — микроглией и макрофагами. Одновременно снижается активность белков, отвечающих за работу нейронов и восстановительные процессы.

По словам Брюс, у женщин иммунные клетки также могут легче переходить в воспалительное состояние, что усиливает повреждение нервной ткани.

Отдельное внимание исследователи уделили роли гормонов.

«Известно, что уровень женского полового гормона эстрогена влияет на работу иммунных клеток и энергетический обмен в тканях. В лабораторных экспериментах добавление эстрогена улучшало функционирование клеток, однако использовать сам гормон в терапии невозможно из-за побочных эффектов», — уточнила руководитель исследования.

Сейчас ученые изучают, какие именно защитные механизмы запускает эстроген, чтобы в будущем воспроизвести их в лечении без гормонального воздействия.