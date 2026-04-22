Стоматолог рассказал, нужно ли удалять зубы мудрости

Зубы мудрости или, как говорят врачи, «восьмерки», появляются намного позже других постоянных зубов. Бывает, что человек не всегда сразу замечает, что у него растут (или уже выросли) зубы мудрости. Нужны ли эти зубы или они — пережиток прошлого, как реагировать на их появление, оставить в покое или же удалить, рассказал «Вечерней Москве» врач — стоматолог-хирург, ортопед, гнатолог Вячеслав Минко.

Зубы мудрости у современного человека уже не несут той функции, которая возлагалась на них тысячи и тысячи лет назад. Когда-то, в эпоху неолита, человек питался грубой волокнистой пищей, и восьмой зуб ему был так же необходим, как и все остальные зубы. Сегодня рацион питания сильно изменился — мы едим довольно много фруктов и овощей, а мясо подвергаем термической обработке.

Также в процессе эволюции уменьшилась челюсть, и восьмой зуб уже не может разместиться ровно. Он давит на уже сформировавшиеся зубы, давит на внутреннюю поверхность щеки, и это вызывает дискомфортные и болезненные ощущения.

Как понять, что растет зуб мудрости

Появление зубов мудрости, их рост и развитие — процесс индивидуальный. Кто-то совершенно не замечает появления новых зубов, кто-то испытывает сильные боли с повышением температуры. Но все же у большинства пациентов отмечается легкое покалывание в той части десны, где заканчивается зубной ряд. Плюс возникает непривычное, немного дискомфортное ощущение, словно что-то мешает при смыкании зубов.

Скорее всего, у вас растут зубы мудрости, если:

становится тяжело открыть рот, жевать;

десны кажутся припухлыми, покрасневшими;

ощущается давление на последние зубы вверху и внизу, справа и слева.

С подобным набором ощущений нужно обратиться к стоматологу, и уже на приеме врач расскажет, в какие сроки лучше удалить зубы и каким образом скорректировать неприятные ощущения.

Когда пора к врачу

Если же вы ощущаете сильную боль в зубном ряду, замечаете нагноение десны и опухание щеки, испытываете боль при глотании, не можете избавиться от неприятного запаха изо рта при привычных гигиенических процедурах — к врачу нужно обратиться как можно скорее. Запущенный воспалительный процесс может обернуться серьезными проблемами в масштабах всего организма — гнойник будет расти, а сам гной может попасть в кость, ткани лица, в кровь.

Также опасность заключается в том, что зуб мудрости может расти как бы вбок — «врезаясь» в щеку или же надавливая на корень соседнего зуба. Но даже если зуб мудрости растет ровно и не мешает своим соседям, его очень сложно чистить. А недостаточная гигиена полости рта влечет за собой кариес, неприятный запах, воспаление десен, пульпит и так далее.

Сегодня стоматологи рекомендуют удалять зубы мудрости в возрасте до 20 лет. В более старшем возрасте, если зубы мудрости не мешают и не доставляют дискомфорта, их оставляют.

