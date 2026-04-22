Стоматолог рассказал, нужно ли удалять зубы мудрости

Времена изменились: стоматолог Минко рассказал, нужно ли удалять зубы мудрости

Вечерняя Москва

Зубы мудрости или, как говорят врачи, «восьмерки», появляются намного позже других постоянных зубов. Бывает, что человек не всегда сразу замечает, что у него растут (или уже выросли) зубы мудрости. Нужны ли эти зубы или они — пережиток прошлого, как реагировать на их появление, оставить в покое или же удалить, рассказал «Вечерней Москве» врач — стоматолог-хирург, ортопед, гнатолог Вячеслав Минко.

Зубы мудрости у современного человека уже не несут той функции, которая возлагалась на них тысячи и тысячи лет назад. Когда-то, в эпоху неолита, человек питался грубой волокнистой пищей, и восьмой зуб ему был так же необходим, как и все остальные зубы. Сегодня рацион питания сильно изменился — мы едим довольно много фруктов и овощей, а мясо подвергаем термической обработке.

Также в процессе эволюции уменьшилась челюсть, и восьмой зуб уже не может разместиться ровно. Он давит на уже сформировавшиеся зубы, давит на внутреннюю поверхность щеки, и это вызывает дискомфортные и болезненные ощущения.

Как понять, что растет зуб мудрости

Появление зубов мудрости, их рост и развитие — процесс индивидуальный. Кто-то совершенно не замечает появления новых зубов, кто-то испытывает сильные боли с повышением температуры. Но все же у большинства пациентов отмечается легкое покалывание в той части десны, где заканчивается зубной ряд. Плюс возникает непривычное, немного дискомфортное ощущение, словно что-то мешает при смыкании зубов.

Скорее всего, у вас растут зубы мудрости, если:

  • становится тяжело открыть рот, жевать;
  • десны кажутся припухлыми, покрасневшими;
  • ощущается давление на последние зубы вверху и внизу, справа и слева.

С подобным набором ощущений нужно обратиться к стоматологу, и уже на приеме врач расскажет, в какие сроки лучше удалить зубы и каким образом скорректировать неприятные ощущения.

Когда пора к врачу

Если же вы ощущаете сильную боль в зубном ряду, замечаете нагноение десны и опухание щеки, испытываете боль при глотании, не можете избавиться от неприятного запаха изо рта при привычных гигиенических процедурах — к врачу нужно обратиться как можно скорее. Запущенный воспалительный процесс может обернуться серьезными проблемами в масштабах всего организма — гнойник будет расти, а сам гной может попасть в кость, ткани лица, в кровь.

Также опасность заключается в том, что зуб мудрости может расти как бы вбок — «врезаясь» в щеку или же надавливая на корень соседнего зуба. Но даже если зуб мудрости растет ровно и не мешает своим соседям, его очень сложно чистить. А недостаточная гигиена полости рта влечет за собой кариес, неприятный запах, воспаление десен, пульпит и так далее.

Сегодня стоматологи рекомендуют удалять зубы мудрости в возрасте до 20 лет. В более старшем возрасте, если зубы мудрости не мешают и не доставляют дискомфорта, их оставляют.

После удаления зуба мудрости у 24-летней девушки из Владивостока перекосило лицо и появилось гнойное воспаление во рту. «Вечерняя Москва» узнала у врача, по какой причине может возникнуть такое осложнение.