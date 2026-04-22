Девушка не обратила внимания на язвы во рту и лишилась половины языка

25-летняя жительница Великобритании Оливия Доннелли целый год не могла вылечить язвы во рту, из-за чего она в итоге лишилась половины языка. Ее историей заинтересовалось издание Daily Mail.

Доннелли рассказала, что впервые заметила странные язвы во рту в начале 2024 года. Поначалу девушка отнеслась к проблеме легкомысленно, но эрозии долго не проходили и стали вызывать такую мучительную боль, что она не могла есть и нормально говорить.

Британка целый год регулярно обращалась к врачам и прошла обследования на наличие таких заболеваний, как авитаминоз, болезнь Крона и диабет. Но причину появления язв установить не удалось. В январе 2025 года Доннелли обратилась к стоматологу, который посоветовал ей сделать биопсию. Исследование выявило, что язвы оказались симптомом красного плоского лишая — малоизвестного воспалительного заболевания, значительно увеличивающего риск развития рака полости рта.

После биопсии язвы внезапно прошли, но в августе появились снова. Вскоре после этого девушка заметила на языке твердую шишку. Повторная биопсия выявила у нее рак полости рта. Во время операции врачам пришлось удалить Доннелли почти половину языка. Впоследствии он будет восстановлен с помощью кожного трансплантата, взятого с запястья. После операции девушке также предстоит пройти интенсивную реабилитацию, чтобы заново научиться есть не через зонд и говорить.

