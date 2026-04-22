«Пришлось немного повозиться». Доктор извлек пулю из головы пациента

В горбольнице Орска спасли пациента с тяжелым ранением: заведующая лор-отделением Татьяна Смирнова благополучно извлекла пулю из его головы.

© Российская Газета

Как сообщили в медучреждении, в хирургический стационар поступил мужчина с ранением из пневматического оружия. ЧП случилось на даче: в пострадавшего выстрелил сосед.

При осмотре выяснилось, что пуля остановилась в крылонёбной ямке за верхней челюстью. Расположенный здесь нервный узел отвечает за чувствительность и работу желез в области носа, нёба и глотки.

Чтобы вытащить оттуда пулю, требуется раздвинуть слои ткани, но поскольку в этой зоне много сосудов, то одно неловкое движение может вызвать сильнейшее кровотечение.

Операция проходила под общим наркозом. Врач использовала эндоскопическую стойку, которую больница закупила недавно как раз по ее запросу. Дело осложнялось тем, что пуля оказалась с вклинением — то есть с углублением в головной части, которое позволяет ей раскрываться после попадания в мягкие ткани. По словам Татьяны Смирновой, "пришлось немного повозиться".

Доктор благополучно извлекла пулю, избежав возможной потери крови.

После операции пациент находился в реанимации. Сейчас его перевели в отделение терапии. Мужчина чувствует себя хорошо.