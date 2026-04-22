Эксперт ответила, есть ли риск распространения в России оспы обезьян

Сегодня рисков для широкого распространения в России оспы обезьян нет, в то же время специалисты наблюдают за ситуацией в других странах и возможными мутациями вируса. Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам на открытии Второй российско‑африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями в Браззавиле (Конго).

"Сегодня рисков для распространения оспы обезьян в Российской Федерации нет. Мы выявляем каждый случай, оперативно принимаем меры, локализуя любой потенциальный очаг", - отметила Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

Одновременно российские специалисты ведут совместную работу с коллегами из стран, где фиксируется высокая заболеваемость оспой обезьян. Это дает возможность наблюдать за ситуацией и вероятными мутациями вируса, подчеркнула глава ведомства.

Ранее россиянам рассказали, как не заболеть оспой обезьян в поездках за рубеж. В частности, рекомендовано избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами.

Среди признаков этой болезни - высокая температура, головная и мышечная боль, сильная усталость, воспаление лимфоузлов, через один-три дня - сыпь на некоторых участках тела и слизистых.