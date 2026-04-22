Врачи спасли пациента с отторжением пересаженного сердца

В больнице скорой медицинской помощи в г. Таганроге успешно оказана помощь пациенту с трансплантированным сердцем при развитии криза отторжения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ростовской области.

По его информации, сначала специалисты заподозрили у пациента панкреатит, но проведенные обследования зафиксировали признаки развивающегося отторжения пересаженного органа.

Случай был непростой. Сообщается, что пациент перенёс трансплантацию сердца в феврале 2025 года в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Минздрава России по поводу дилатационной кардиомиопатии.

После телемедицинской консультации с федеральным центром медики выполнили коронарографию и начали гормональную терапию. Также мужчине имплантировали три стента с лекарственным покрытием. Вмешательство позволило предотвратить инфаркт и купировать признаки отторжения органа.

Состояние мужчины стабилизировано. После выписки он продолжит наблюдение в федеральном центре.