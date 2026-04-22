Доктор рассказала, как врачи помогут «отодвинуть» старость

Во всех регионах появятся Центры здорового долголетия. Эти медицинские учреждения предназначены для здоровых людей, которые хотят больше узнать о своем здоровье, факторах риска, и готовы по совету врача принять меры заранее, чтобы отодвинуть наступление старости и возрастных недугов. О том, как это будет организовано, "Российской газете" рассказала врач-терапевт НМИЦ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России Алина Кириченко.

Как будут обследовать пациентов в таких центрах? На что обратят внимание, если у человека нет жалоб на здоровье?

Алина Кириченко: При таком обследовании врачи, скорее всего, обратят внимание на общие факторы, влияющие на здоровье, на то, как человек живет: чем он занимается, какой у него вес, насколько он активен физически, что ест, курит ли, высыпается ли и насколько подвержен стрессу.

Также проверят базовые показатели, которые отражают обмен веществ, уровень хронического воспаления в организме и состояние сердца и сосудов. Все это - базовые маркеры, по которым определяется биологический возраст. Туда же относятся и маркеры, связанные с работой печени, почек, а также с углеводным и жировым обменом, потому что именно эти системы часто страдают в первую очередь.

Как часто нужно проводить такие обследования?

Алина Кириченко: Частота будет зависеть от исходных рисков: если показатели в норме, достаточно периодического контроля, если уже есть отклонения, повторные обследования могут назначаться чаще, например раз в год или по индивидуальному плану. По формату предположительно это будет профилактическая программа, а не обязательная процедура, и обследование будут предлагать добровольно.

Как будут использоваться результаты обследования - пациент получит рекомендации, ему назначат лечение?

Алина Кириченко: Главная ценность такой диагностики в том, что она помогает вовремя выявлять обратимые факторы риска. Подчеркну - именно обратимые, что может повлиять на дальнейшую тактику работы с пациентом. Человеку могут рекомендовать дообследоваться, если есть необходимость, оценить сердечно-сосудистые риски, метаболический статус, гормональный фон, а также консультации профильных специалистов. То есть речь идет о персонализированной профилактике, когда меры принимаются еще до развития хронических заболеваний.

Какие рекомендации будут даны пациентам, если у них выявлены риски раннего старения?