Ученый ПНИПУ назвал три опасных последствия применения Оземпика

Препараты на основе Семаглутида, применяемые для снижения веса, могут вызывать нагрузку на печень, почки и поджелудочную железу, а также косвенно — на состояние зубов. Об этом «Газете.Ru» рассказал Валерий Литвинов, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха.

По словам специалиста, действие таких препаратов связано не с «сжиганием жира», а с влиянием на пищевое поведение. Семаглутид имитирует работу инкретинов — гормонов, регулирующих уровень сахара и чувство сытости. Он замедляет опорожнение желудка и продлевает насыщение, из-за чего человек потребляет меньше калорий.

Инкретины помогают поддерживать баланс между инсулином (снижает сахар) и глюкагоном (повышает его). Эти вещества сохраняются недолго — их быстро разрушает фермент дипептидилпептидаза-4 (ДПП-4), который действует как ограничитель и не допускает переизбытка глюкозы.

«А вот семаглутид, который действует на те же рецепторы, что и инкретины, не разрушается так легко. Благодаря этому эффект длится дольше: он не только контролирует сахар, но и дает чувство сытости, а также замедляет работу кишечника», — пояснил эксперт.

Однако именно этот механизм может вызывать побочные эффекты. При сохранении привычного объема пищи возникает тяжесть, тошнота и нарушения пищеварения. В ряде случаев это сопровождается дополнительной нагрузкой на печень и почки.

Ученый отмечает, что снижение веса при приеме препарата происходит за счет уменьшения калорийности рациона, при этом может уменьшаться не только жировая, но и мышечная масса. Кроме того, активное похудение усиливает работу щитовидной железы, что в отдельных случаях приводит к ее увеличению и другим нарушениям.

Отдельные жалобы пациентов также связаны с ухудшением состояния зубов. Однако, по словам Литвинова, это, скорее всего, связано не с самим препаратом, а с несбалансированным питанием во время его приема.

Также в инструкции к семаглутиду содержится предупреждение о возможных рисках, включая нарушения сердечного ритма и редкие случаи опухолей, выявленные в экспериментах на животных. При этом достоверных данных о подобных эффектах у людей пока нет.

