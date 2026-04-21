В Госдуме предложили расширить систему ОМС

Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым обратились к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением включить фитнес-чекап в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Документ есть в распоряжении "Российской газеты".

© РИА Новости

«Считаем необходимым рассмотреть вопрос о включении в базовую программу обязательного медицинского страхования комплексной оценки физического состояния гражданина - фитнес-чекапа», — говорится в письме.

Предполагается, что это будет отдельная профилактическая услуга или отдельный модуль профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

В фитнес-чекап могут войти оценка общего состояния здоровья, проверка работы сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата и выявление противопоказаний к физическим нагрузкам. По словам авторов инициативы, гражданам могли бы даваться рекомендации по безопасному уровню физической активности.

На сегодняшний день в системе профилактических осмотров нет отдельной процедуры, которая бы оценивала готовность человека к самостоятельным занятиям спортом. Из-за этого многие тренируются без предварительной консультации с врачом, а всю информацию берут из интернета, отметили депутаты.