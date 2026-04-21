Минздрав сообщил о статусе вакцины от менингококковой инфекции

Минздрав: Российская вакцина от менингококковой инфекции проходит регистрацию

Российская Газета

Разработанная в России вакцина для профилактики менингококковой инфекции уже находится на этапе регистрации. Об этом заявил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Рафаэль Шавалиев на рабочем совещании "Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции" в Госдуме.

«По нашим данным, в настоящее время уже в процессе регистрации находится менингококковая вакцина российского производства», — передает его слова РИА Новости.

Эта вакцина предназначена для профилактики четырех серогрупп инфекции, уточнил Шавалиев.