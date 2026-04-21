Специалисты рассказали об обстановке вокруг менингококковой инфекции в РФ

Роспотребнадзор: Обстановка по менингококковой инфекции в России стабильна
На сегодняшний день обстановка по заболеваемости менингококковой инфекцией в России полностью стабильна, специалисты держат ситуацию под контролем. Об этом заявила советник директора по проблеме гнойных бактериальных менингитов ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева на совещании "Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции" в Госдуме.
«В настоящее время ситуация по заболеваемости менингококковой инфекцией в России стабильна и полностью контролируется», — передает ее слова РИА Новости.
С января по март этого года в стране фиксируется снижение заболеваемости в 2,7 раза относительно аналогичного периода в 2025 году.
Среди детского населения заболеваемость упала на 31,5%, добавила Королева.
«Целесообразным и обоснованным является включение вакцинации против менингококковой инфекции в Национальный календарь профилактических прививок», — считает она.