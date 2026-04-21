Вакцинация от менингококка станет вопросом жизни и здоровья россиян

В России тревожная ситуация с менингококковой инфекцией: за последний год заболеваемость выросла более чем в 2 раза — с 694 случаев в 2024 году до 1607 за 8 месяцев 2025 года. И хотя в Роспотребнадзоре подчеркивают, что ситуация остается под контролем, известные инфекционисты и эпидемиологи настаивают: болезнь, которая убивает здоровых детей за несколько часов, снова на подъеме. Участники Экспертного форума по иммунопрофилактике Всероссийского союза пациентов вновь подняли вопрос, который тянется с 2015 года: когда массовая вакцинация от менингококка станет доступной для всех, а не только для жителей отдельных регионов?

Цикличность и смертельная угроза

Менингококковая инфекция коварна. Она может маскироваться под простуду, и в самом начале не вызвать опасения у родителей, но затем в считанные часы перерасти в молниеносный менингит и вызвать сепсис.

«Это самая тяжелая из всех инфекций, которые у нас есть в стране, — подчеркнул академик РАН, президент НКЦ инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин на круглом столе форума. — Официальная летальность 16%. Из выживших инвалидизирующие последствия — 28%. Это не только нарушение нервной системы, это поражение костной системы, тромбозы, сепсис. Есть трагические случаи, когда чтобы спасти ребенка, врачи вынуждены прибегать к ампутациям конечностей».

На форуме выступила мама девочки, которая едва поступив в первый класс, ушла в школу здоровой, а вернулась — инфицированной, и, как врачи не боролись за ее здоровье, теперь она глубокий инвалид-ампутант. Лобзин привел еще одну реальную историю: спасенный двухлетний мальчик потерял обе ноги. Стоимость его лечения составила 20 миллионов рублей. Академик задал риторический вопрос: сколько детей можно было бы привить за эти деньги?

Почему решение откладывалось 10 лет?

Главный вопрос, который звучал на форуме: почему прививка до сих пор не включена в Национальный календарь? Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов напомнил: решение о включении было принято еще в 2015 году, но каждый раз переносилось. В пандемию это было оправдано, был спад многих инфекций, но сейчас мы видим рост распространенности менингококка и в мире, и в нашей стране.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов внес ясность:

«Главное, чтобы правительство внесло соответствующий законопроект. Чтобы начать вакцинацию в следующем году, нужно уже нынешним летом внести поправки в закон о Нацкалендаре синхронно с бюджетным проектированием. Раньше переносили, потому что не было российской вакцины. Сейчас такие вакцины есть, они поданы на регистрацию».

Смена штамма и вспышка в Англии: почему тянуть нельзя

Менингококк мутирует. Алла Вильниц, заведующая НИО интенсивной терапии неотложных состояний НКЦ инфекционных болезней ФМБА России, предупредила: всплеск заболеваемости в 2025 году сопровождался сменой доминирующего серотипа W на А. Это вызывает особую тревогу, так как иммунитет населения к новому штамму ниже.

«Страшно то, что болеют исходно абсолютно здоровые дети. Вчера все было хорошо, а на следующий день ребенок в реанимации, и неизвестно, чем все кончится», — подчеркнула Вильниц.

Академик Лобзин подчеркнул: в условиях изменчивости возбудителя особенно важно, чтобы у нас были поливалентные вакцины, защищающие от 4-5 актуальных для России серогрупп менингококка.

Не монополия, а доступность

Обнадеживающая новость состоит в том, что Россия теперь не зависит от зарубежных поставок вакцин в Россию. У нас уже есть собственные эффективные препараты, причем, не только старые "моно", но и современные поливакцины. Значит, цены на них будут конкурентными и не будет риска дефицита.

Об одной из них рассказал вице-президент по корпоративным коммуникациям "Петровакс Фарм" Кирилл Данишевский.

«Наша четырехвалентная вакцина защищает от актуальных серотипов А, С, Y, W. В клинических исследованиях она показала иммуногенность выше на треть, а нежелательных реакций — в два раза меньше по сравнению с импортной оригинальной вакциной. Мы готовы к концу 2026 года наработать не менее миллиона доз. К началу 2027 года наши мощности составят порядка 4 миллионов доз в год, что позволит обеспечить страну полностью локализованной российской вакциной», — подчеркнул Данишевский.

Важно и то, что в отличие от "взрослых" препаратов, эту вакцину можно применять младенцам уже с 3 месяцев.

На форуме выступали и другие производители: все говорили, что сегодня укол импортным препаратом обходится родителям в 6,5 тысячи рублей, и еще надо постараться, чтобы найти, где его сделать. Ведь на региональном уровне прививки детям организованы только в 29 субъектах. Российские вакцины ничем не уступают (и даже превосходят) зарубежный аналог, но стоят примерно 2,5 тысячи рублей — разница налицо.

Не нужно ждать «поголовной» вакцинации

Ян Власов предложил прагматичный подход, который позволит не раздувать бюджет мгновенно:

«Необязательно сразу прививать всю страну. Нужно начать с групп высокого риска: дети раннего возраста, призывники. И обязательно вакцинировать в регионах с высоким потоком мигрантов».

Опыт Москвы, где прививка уже включена в региональный календарь, показывает: там, где есть иммунизация, даже при большом количестве непривитых мигрантов, заболеваемость среди детей местного населения остается низкой.

Врачи, пациенты и производители единодушны: медлить нельзя. Вакцины есть, деньги на лечение одного тяжелого пациента хватило бы на тысячи прививок. Остался последний шаг — внести изменения в законодательство в 2026 году. Вопрос теперь не в технологиях и не в деньгах, а в политической воле и скорости принятия решения. Время работает на инфекцию, а не на нас.