В Краснодарском крае провели уникальную операцию

Уникальную операцию провели Крымской центральной районной больнице, приемное отделение которой доставили мужчину с ранениями грудной клетки, в том числе сердца.

Консилиум специалистов ЦРБ принял решение провести экстренную операцию, чтобы попытаться спасти пациента (о том, что произошло с доставленным в медучреждение мужчиной, не сообщается).

Она продолжала около двух часов. Как рассказали в министерстве здравоохранения Краснодарского края, медики профессионально провели переднебоковую торакотомию, в ходе которой они ушили ранения сердца и легкого.

«Команда нашего отделения провела сложнейшую операцию на открытом сердце. Хирургическое вмешательство такого уровня относятся к высокотехнологичным видам медицинской помощи. Сейчас пациент в удовлетворительном состоянии выписан домой и вскоре сможет вернуться к привычному ритму жизни», — отметил заведующий хирургическим отделением Крымской ЦРБ Владимир Павлюченко.

В кубанском ведомстве подчеркнули, что этот случай подтверждает "исключительную квалификацию врачей края, их оперативность, слаженность действий".