Почему реестр антипрививочников может спровоцировать эпидемию

Инициатива Минздрава по созданию федерального реестра вакцинированных и отказавшихся от прививок столкнулась с неожиданной психологической проблемой. Врач Семен Котов предупредил, что давление и стигматизация в вопросах здоровья запускают механизм «реактивного сопротивления» — феномен, при котором человек в ответ на принуждение делает прямо противоположное. Это мотивационное состояние, описываемое в психологии с 1960-х годов, возникает, когда внешнее условие ограничивает свободу личности, и главная цель такого поведения — восстановить утраченную свободу.

Феномен реактивного сопротивления уже давно подтвержден научными исследованиями. Согласно теории Джека Брема, когда человек воспринимает, что его поведенческая свобода находится под угрозой, он переживает мотивационное состояние, направленное на её восстановление.

Особенно показательно лонгитюдное исследование, проведённое международной группой ученых под руководством Анны Совери: более высокий уровень личностного реактивного сопротивления до пандемии COVID-19 был напрямую связан с более низкой готовностью вакцинироваться спустя два года. Иными словами, те, кто острее всего реагирует на ограничения, оказываются наиболее устойчивыми к любым попыткам убеждения.

В России эта закономерность прослеживается с особенной ясностью. Согласно опросу ФОМ, 38% вакцинированных россиян осуждают тех, кто отказался прививаться, в то время как лишь 5% невакцинированных осуждают привившихся. «Асимметричная стигматизация» создает поле для взаимного напряжения и недоверия. Когда пациентов принуждают или вносят в реестры, доверие к медицине рушится, а страх усиливается, заставляя человека искать поддержку в псевдонауке, воспринимая систему здравоохранения как угрозу, а не как помощь.

Экспериментальное исследование 2024 года показало, что у людей с высокими показателями реактивного сопротивления готовность вакцинироваться практически не зависит ни от объема предоставляемой информации, ни от способа её подачи. Для этой категории граждан сам факт адресной «разъяснительной работы» может восприниматься как дополнительное давление, усиливая желание поступить вопреки.

Ключевой вопрос: способен ли реестр отказников, который планируется запустить 1 сентября 2028 года, превратиться в катализатор обратного эффекта? Если сбор информации об отказе от прививок и последующая адресная работа с «отказниками» будут восприниматься не как забота, а как принуждение, механизм реактивного сопротивления может сделать самых недоверчивых граждан еще более недосягаемыми для убеждения.

В Минздраве заверяют, что включение в реестр не повлечет негативных последствий, а данные нужны для «информационно-разъяснительной работы». Однако, как отмечает Котов, эпидемиологическая безопасность достигается через осознанный диалог и восстановление доверия к науке, а не через директивы. Без учета глубинных психологических механизмов благие намерения могут привести к прямо противоположному результату — росту числа отказов от вакцинации и, как следствие, снижению коллективного иммунитета.

Ранее Минздрав назвал число россиян с избыточным весом и способ борьбы. Ведомство планирует увеличить число сторонников ЗОЖ в 1,5 раза.