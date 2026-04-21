Назван кратковременный симптом опухоли мозга

Кратковременные эпизоды потери зрения могут быть одним из малозаметных симптомов опухолей мозга, предупредили специалисты британской благотворительной организации Brain Tumour Charity. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам экспертов, речь идет о внезапном «потемнении» в глазах, которое длится всего несколько секунд и проходит само по себе. Чаще всего такие эпизоды возникают при резком переходе из лежачего или сидячего положения в вертикальное, поэтому многие не придают им значения. Однако в отдельных случаях эти проявления могут быть связаны с опухолью мозга.

Специалисты объясняют, что подобные нарушения зрения могут возникать из-за давления опухоли на зрительный нерв или из-за отека диска зрительного нерва. Так называют место выхода зрительного нерва из сетчатки глаза. Он играет ключевую роль в зрительном процессе и передаче сигналов от глаза к мозгу — повреждение этого нерва может вызывать искажение изображения перед глазами.

К другим возможным симптомам врачи относят затуманенное зрение, частичную потерю поля зрения и другие визуальные изменения.

При этом эксперты подчеркивают: в большинстве случаев кратковременные нарушения зрения имеют менее опасные причины — они могут быть связаны с перепадами давления или особенностями кровообращения. Тем не менее при регулярном появлении таких симптомов рекомендуется обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные заболевания и пройти диагностику.